السعيدي: مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا لن يرى النور

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس السبت إن فرصة تعديل المجلس الرئاسي ليست بالأمر السهل بسبب وجود انقسام داخل مجلس الدولة بالإضافة إلى عدم وجود توافق تام داخل مجلس النواب.

السعيدي أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن”أن أفضل طريقة لإنهاء الأزمة في ليبيا هو اجتماع مجلسي النواب والدولة فى أحد المدن الليبية ورسم خارطة طريق تنهي الأزمة.

وأكد السعيدي بأن مؤتمر باليرمو لن يرى النور بسبب مشاكل في إيطاليا،مضيفا أن معلومات استخباراتية سربت معلومة بأنه تم إلغاء المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في نوفمبر المقبل.

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