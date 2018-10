آلية مجلس النواب في اختيار مجلس رئاسي جديد على طاولة مجلس الدولة

كشف رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر أن الأنظار متجهة نحو مجلس الدولة في جلسته القادمة للتصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي والتي أُحيلت لهم رسمياً كما أُحيلت إلى بعثة الأمم المتحدة.

وأضاف نصية في معرض تغريدته:

“إن هذه الآلية نتاج حوار طويل بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة، ثقتنا كبيره في اتخاذ القرار المناسب وتهيئة البلاد للانتخابات”.

