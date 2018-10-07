عاجل .. وفاة راعي جراء انفجار لغم بإحدى المدارس في منطقة الصابري

بنغازي 07 أكتوبر 2018 (وال)- توفي شخص صباح اليوم الأحد، جراء انفجار لغم بإحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة قريبة من منطقة الصابري في بنغازي .

وقال مدير مركز شرطة الصابري الرائد طارق نجم – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن المركز تلقى بلاغاً يفيد بانفجار لغم بإحدى المدارس بمنطقة الصابري، وتم إرسال دورية للمدرسة التي تقع بمنطقة الزراعية بقرب من منطقة الصابري، ونتج عن التفجير وفاة أحد الرعاة الذي كان في محيط المدرسة .

وأضاف نجم أن الراعي يُدعى “حمد بودبوس” ويبلغ من العمر “55” عاماً، وكان على متن حصانه يقوم برعي ماشيته وقد انفجر فيه لغم وهو عبارة عن دانة دبابة، ونتج عنه بتر رجليه وتوفي أثناء إسعافه إلى المستشفى .

وأشار نجم إلى أن مؤسسة “لا للألغام” التابعة لغرفة العمليات الكرامة، شاركت في عملية مسح وكشف عن وجود أي مخلفات أو ألغام أخرى والتي ستكون خطراً على حياة المواطنين والطلبة . (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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