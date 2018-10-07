وزير الاقتصاد يقترح على وزير التعليم النظر في الشكاوى الواردة من بعض المدارس الخاصة بشأن التسعيرة

البيضاء 07 أكتوبر 2018 (وال)- أقترح معالي وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة السيد منير علي عصر، على معالي وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز؛ النظر في الشكاوى الواردة من بعض المدارس الخاصة بشأن آلية تسعيرة المدارس الخاصة .

هذا وجاء ذلك في كتاب – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – جاء فيه – “نفيدكم برأي وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بتسعيرة المدارس الخاصة، لما كانت المدرسة تعمل وفق القانون التجاري رقم (23) لسنة 2010 م، وأن الأصل في النشاط التجاري هو التنافسية وتدخل الدولة في التسعير الجبري ليس بوجه مطلق إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة وفي بعض السلع الأساسية” .

وتابع معالي وزير الاقتصاد في الكتاب – قائلاً : “حيث أن معايير المدارس الخاصة ليست موحدة من حيث “موقع المدرسة – بنائها – تجهيزاتها – معامل – مكتبات – جلب المدرسين – من حيث الكفاءة والأجر – عدد الطلاب بكل فصل – أنظمة الجودة – أنشطة المدرسة ومشاركتها … إلخ” .

وأشار معالي الوزير الاقتصاد في كتابه : ” فإن الأمر موكل لعلاقة تعاقدية بين ولي أمر الطالب والمدرسة، وخصوصاً أن اللجوء إلى المدارس الخاصة ليس بالجبري والأسعار سوف تحددها التنافسية بين المدارس، وأن اللجوء إلى المدارس الخاصة؛ يأتي بعوامل الجذب وليس بعوامل الطرد والتسعير الجبري مردودة سيء من حيث التطوير على التعليم الخاص وهذا مسلك كافة الدول” . (وال- البيضاء) ر ت

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