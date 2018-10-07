جهاز النهر: 76 بئرًا خارج الخدمة جراء التعديات والسرقة

أكدت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، تخريب وسرقة محولات الطاقة في البئر 31 بالحقل الجنوبي، و 3 آبار بالحقل الشرقي.

وأوضحت إدارة المنطقة الجنوبية، السبت، أن العدد الإجمالي للآبار الخارجة عن الخدمة نهائيًّا بسبب الاعتداءات بلغ 76 بئرًا.

وأشار إلى أن عدد الآبار المتاحة للتشغيل الآن يبلغ نحو 227 بئرًا، مبينة أن المنظومة تخسر أسبوعيًّا بئرًا أو بئرَيْن، وأن الضخ مستمر بالاعتماد على الآبار المتبقية.

يذكر أن آبار النهر الصناعي تعرضت، في وقت سابق، لتخريب طال محولات الطاقة الكهربائية في أكثر من حقل، وأدى إلى انقطاع المياه عن كثير من المدن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية