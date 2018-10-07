التوصل إلى أدلة جديدة في قضية التمويل الليبي لساركوزي

أعلن موقع “ميديا-بارت” الاستقصائي-الفرنسي، عن التوصل إلى دليل جديد في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.

وأوضح الموقع، بأن هذا الدليل يفيد بعثور المحققين الفرنسيين في أرشيف الإليزيه على أثر اجتماع جمع رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، بالرئيس ساركوزي ووزير داخليته وقتها كلود غيان، اللذين وجه إليها رسمياً الاتهام في هذه القضية هذا العام حيث كان بحوزتهم منذ أشهر “أجندة” لزياد تقي الدين، تتحدث عن اجتماع في 16 مايو 2009 مع كلود غيان بهدف ايجاد وسيلة لإعادة النظر في الوضع القانوني في فرنسا لعبد الله السنوسي، رئيس المخابرات العسكرية الليبية السابق، الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد من قبل محكمة في باريس عام 1999 بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة ركاب فرنسية عام 1989.

وخلال هذا اللقاء، الذي تم في قصر الإليزيه قدم زياد تقي الدين الخلاصة القانونية لوضعية عبد الله السنوسي وفق المحامي تييري هيرزوغ، محامي ساركوزي وصديقه المقرب والذي سبق لــ”ميديا-بارت” أن كشف أنه قام بزيارة إلى طرابلس في نوفمبرعام 2005، من أجل اقتراح خطة سرية تقضي بتبرئة عبد الله السنوسي.

جدير بالذكر، أن زياد تقي الدين أكد، في مقابلة مصورة مع “ميديا-بارت” نهاية عام 2016، أنه نقل ما بين أكتوبر عامي 2006 و2007 مبلغاً مالياً يصل إلى خمسة ملايين يورو في حقائب خلال ثلاث رحلات بين طرابلس وباريس، وأنه سلم المبالغ مرتين إلى كلود غيان، وساركوزي نفسه الذي كان وزيرا للداخلية آنذاك.

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