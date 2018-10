المتوسط:

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور، عن بداية تنفيذ خطة الترتيبات الامنية داخل مدينة طرابلس بكافة الاجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن استلام تأمين وحراسة ميناء طرابلس البحري من كتيبة النواصي وتسليمه إلى مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي بشرطة مهنية متخصصة.

