الدولية للهجرة: 600 ألف مهاجر حاليا في ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 600 ألف مهاجر غير شرعي من 41 جنسية مختلفة موجودون حاليا في ليبيا.

وأشارت المنظمة الدولية أنه “في يوليو وأغسطس 2018 سجلت المنظمة الدولية للهجرة ما لا يقل عن 669176 مهاجرا حاليا في ليبيا، وتم تحديد هوية المهاجرين في 100 بلدية ضمن 554 مجتمع محلي، ويعود هؤلاء المهاجرين إلى أكثر من 41 دولة”.

وتابعت المنظمة أن “أكثر خمس دول يقدم منها هؤلاء المهاجرين هي: النيجر ومصر وتشاد والسودان ونيجيريا”.

وتزدحم مخيمات المهاجرين في ليبيا بآلاف المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر أو تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية الليبية.

وأصبحت ليبيا نقطة انطلاق مفضلة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأملون في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بسبب انعدام الأمن والفوضى في ليبيا بعد أحداث عام 2011

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية