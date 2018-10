«صنع الله»: نثمن خطوة «غازبروم» الروسية استئناف العمل في إنتاج النفط

المتوسط:

قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، إنَّ الجانب الليبي يُثمن نية شركة غازبروم الروسية استئناف العمل في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في ليبيا.

وكان المهندس مصطفى صنع الله اتفق مع ممثل الشركة الروسية، على عقد لقاءات واجتماعات فنية مع إدارة التنقيب عن النفط لمناقشة المشاريع المشتركة وعودة شركة “غازبروم” للعمل في ليبيا.

وكان الجانب الروسي، قد أعلن خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، أن استئناف شركة “غازبروم” لعمليات استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا سيجري كجزء من اتفاق استكشاف، وفصل المنتجات، الذي وقعه الطرفان في عام 2007.

