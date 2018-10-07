وزارة التعليم تؤكد بدء الدراسة للعام الدراسي 2018-2019

أكدت وزارة التعليم اليوم الأحد بدء العام الدراسي الجديد مؤكدة علي تطلعها لدور المعلمين الحقيقي في الميدان التعليمي والتربوي.

وقال وزير التعليم عثمان عبدالجليل أن الوزارة سعت الي توفير متطلبات العام الدراسي من خلال توفير الكتب المدرسي لكافة المراحل الدراسية كما قامت بتوفير نحو 500 ألف علبة خطاط سيتم توزيعها هذا الأسبوع.

واضاف تم التعاقد على ما يقارب 40 ألف مقعد دراسي ونحو 30 ألف سبورة بيضاء وعدد 10 آلاف طاولة معلم وصلت بعض شحناتها والباقي لازالت بالموانئ.

وأوضح بأنه قد تم تخصيص نحو 10 ملايين دينار ضمن مخصصات الباب الثاني (الرواتب) لمراقبات التعليم بالبلديات، وتخصيص 1.5 مليون لبند النشاط المدرسي سيوزع على مراقبات التعليم من أجل إقامة النشاطات المدرسية المتنوعة.

يذكر بأن حجم مرتبات العاملين في قطاع التعليم يبلغ 5 مليار دينار ليبي.

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