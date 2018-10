المتوسط – أحمد عادل

نفت تركيا، وجود أي قوات لها في ليبيا، أو قيامها بتقديم الدعم العسكري لأي جهة من الجهات المتصارعة، مشيرة إلى أنها لو كان لها أي تواجد في البلاد لاختلف الوضع تماما، بحسب تعبيرها.

وقال أمر الله أشلر، البرلماني التركي ومبعوث الرئيس التركي الخاص إلى ليبيا، في تصريحات تليفزيونية، رصدتها «المتوسط»: “إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد إلى حل الأزمة الليبية وأن الآلية لتحقيق ذلك هي الحوار”.

وأضاف أشلر “تركيا شجعت الحوار بين الأطراف الليبية، كما أعلنت أنها ضد التدخلات الأجنبية سواء كانت إقليمية أو من دول الجوار أو حتى دولية، وأننا على مسافة واحدة من الجميع”.

وتابع “تم تعيني كمبعوث خاص لليبيا، في شهر سبتمبر 2014، وأول زيارة لي كانت للمنطقة الشرقية، ثم توجهت للمنطقة الغربية، والتقيت في أول لقاء مع، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ووقتها استطعت تشخيص الأزمة في البلاد، بناءً على المعطيات التي توفرت”.

وزعم أن قطر، أيضا -الحلف القوي لتركيا-، لم تتدخل هي الأخرى في الشأن الداخلي الليبي، سواء بالدعم للأطراف المتحاربة أو حتى عن طريق تحركات عسكرية هناك، على حد قوله.

وشدد على أن، تركيا كانت قادرة على تغيير كل موازين القوى في الساحة الليبية، لو تدخلت هناك عسكريا.

وتركيا متهمة من عدة أطراف محلية في ليبيا ودولية، بالتدخل في الشأن الليبي، عن طريق دعم جهات مسلحة هناك، بهدف زيادة وتيرة الأحداث التي تشهدها ليبيا والعمل على ترسيخ زعزعة الأمن والاستقرار، حيث شدد حسن طاطاناكي، رئيس التجمع الليبي الديمقراطي، على ضرورة مواجهة التدخل التركي المستمر في الشأن الليبي، لأنها ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقيات والقوانين الدولية، وذلك بهدف نشر الفوضى في بلاد مزقتها المؤامرات والخيانة.

كما أن قطر متهمة هي الأخرى، بتقديم الدعم للميليشيات المسلحة في ليبيا، التي تهدف لترسيخ حالة الفوضى المستشرية في البلاد، كما أنها متورطة في صفقات أسلحة مشبوهة مع عدة جهات غير شرعية.

The post تركيا: لو تدخلنا في ليبيا لانقلبت موازين القوى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية