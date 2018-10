نائب وزير خارجية روسيا: سياسة الغرب حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب

المتوسط:

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إنَّ سياسة الغرب قصيرة النظر حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب، مضيفًا أنَّ الجماعات الإرهابية الموجودة في القارة الأفريقية خطيرة بشكل خاص، والكثير منها تتخذ مواقف الإسلام الراديكالي.

وأضاف بوغدانوف، أنه نظرا لسياسات الدول الغربية «قصيرة النظر» أصبحت ليبيا معقلا للإرهاب.

وأشار بوغدانوف، إلى أنَّ الوضع يزداد تأزما بسبب عودة المقاتلين الذين قاتلوا في العراق وسوريا وأفغانستان إلى أفريقيا.

