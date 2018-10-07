بالصور.. في خطوة مفاجئة: تغييرات وزارية بالجملة في حكومة الوفاق

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، عن جملة من التغييرات الوزارية الجديدة.

ونص قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (1370) لسنة 2018م على تكليف علي عبد العزيز العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، فيما نص القرار رقم (1371) لسنة 2018م على تكليف فتحي علي باشاغا بمهام وزير الداخلية.

كما نص رقم (1372) لسنة 2018م على تكليف بشير أبوعجيلة محمد القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة، ونص القرار رقم (1373) لسنة 2018م على تكليف فرج عبدالرحمن عمر بومكاري بمهام وزير المالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا