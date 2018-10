“السراج” يكلف قائد ميليشيا مصراتة وزيرا للداخلية ويعين متهما بالقتل وزيرا للصناعة

المتوسط:

أكدت مصادر لـ(المتوسط)،” أن فتحي باشاغا الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزيرا للداخلية هو زعيم ميليشيا مصراتة والمتهمة بارتكاب مجزرة غرغور”.

وأضافت المصادر،” أن على العيساوي الذي عينه السراج وزير للاقتصاد والصناعة هو أحد الشخصيات المتهمة بارتكاب جريمة قتل اللواء عبد الفتاح يونس”.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج قد أجرى تعديلا وزريا شمل كلا من المالية والهيئة العامة للرياضة والشباب والصناعة والاقتصاد والداخلية.

