السيرة الذاتية لوزير الداخلية الجديد في حكومة الوفاق الوطني فتحي علي باشاغا

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, السيد فائز السراج، اليوم الأحد، قراراً بتكليف فتحي علي باش أغا بمهام وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، خلفا للعميد عبدالسلام عاشور، بموجب القرار رقم (1371) لسنة 2018.

وفيما يلي سيرة ذاتية للوزير الجديد “فتحي علي باشاغا”:

فتحي باشآغا من مواليد مدينة مصراتة تخرج من الكلية الجوية بعد إتمام المرحلة الثانوية وتخرج منها برتبة ملازم ثان طيار مقاتل وإختير من ضمن 5 ضباط للإستمرار بتدريب الطلبة بعد إجتيازه لدورة التدريب وبقي فيها إلى أن إستقال من السلاح الجوي عام 1993م وإنتقل إلى تجارة الإستيراد وعمل في هذا المجال, وبعد أحداث عام 2011 تشكلت وقتها اللجنة القضائية وهي اللجنة التي إستدعت الضباط العاملين والمستقيلين لتكوين لجنة عسكرية وكان أحد أعضاء المجلس العسكري لمصراتة.

من هو فتحي علي باشاغا:

الاسم: فتحي علي عبد السلام باشاغا.

تاريخ الميلاد: 20-08-1962 م.

مكان الميلاد: مصراته.

العنوان: مصراته.

المؤهل العلمي: بكالوريوس علوم جوية تخصص طيار.

الخبرة الوظيفية:

• مدرب طيار (الكلية الجوية مصراتة).

• مفوض شركة العالمية للاستيراد.

• مدير شركة زاد الركب “الإمارات”.

• رئيس قسم المعلومات و الإحداثيات بالمجلس العسكري مصراتة.

• عضو بمجلس الشورى.

• عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة.