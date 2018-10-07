بن شرادة: مجلسي النواب والدولة يعملون على وضع آلية لإختيار مجلس رئاسي جديد

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة عن أستعداد المجلس لمناقشة المقترح المقدم من مجلس النواب والمتعلق بآلية تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وفق الاتفاق السياسي .

المجلس والذي يعقد جلسة تشاورية بالخصوص غداً الاثنين وفق تصريح عضو مجلس الدولة لقناة ليبيا الأحرار عبر الهاتف وتابعته المرصد ، سيبحث آلية تنفيذ مقترح النواب وتحديد زمن وتوقيت للتنفيذ ، مبيناً بأن مجلس الدولة سيعقد جلسة اخرى وصفها بـ”الهامة” يوم الأربعاء المقبل.

بن شرادة تحدث عن وجود اتفاق بين المجلسين على الإطار العام صار واضحاً بعد أن استمرت المشاورات واللقاءات قرابة العام ، موضحاً بان الخلاف كان على الآلية .

وأرجع عضو مجلس الدولة التأخر في التوصل للأتفاق النهائي الى البعثة الأممية التي أجلت إستئناف جلسات الحوار وتباطؤها في ذالك ، مردفاً:”مما دعانا للتواصل المباشر والاتفاق الشبه تام على آلية أختيار المجلس والتى وافق عليها مجلس النواب” .

وأوضح أن الحديث والنقاشات القادمة تتعلق بآلية تنفيذ آلية اختيار المجلس الجديد معلنا عن مقترح اتفق عليه بمجلس النواب وأرسل لمجلس الدولة بطريقة غير رسمية حيث سوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن من المعلوم أن الهدف هو توحيد الدولة والإنتقال الى الاستحقاقات انتخابية عامة تحت دولة موحدة وسلطة تنفيذية ووزارة داخلية تحمي الصندوق في كل البلاد حسب قوله.

واختتم بن شرادة تصريحاته بالتأكيد على أن مجلسي النواب والدولة سيستمرون في عقد الجلسات الأسبوع القادم لبحث كيف ستكون الاجتماعات المناطقية ما بين اعضاء المجلسين والأماكن ومواعيدها لأستكمال هذا الاستحقاق.

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