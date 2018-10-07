الرئاسي يجري تغييرات وزارية للداخلية والاقتصادو والمالية

كلف المجلس الرئاسي للحكومة الوفاق، الأحد، أربع وزراء جدد في وزارات الداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية وهيئة الشباب والرياضة.

وتولى فتحي باشاغا منصب وزير الداخلية بديلا لعبد السلام عاشور، وسمي فرج بومطاري لوزارة المالية خلفا لـ أسامة حماد، بينما كلف علي العيساوي بوزارة الاقتصاد والصناعة عوضا عن ناصر الدرسي، فيما غُيّر زياد قريرة رئيس هيئة الشباب والرياضة ببشير القنطري.

يُذكر أن المجلس الرئاسي قد عين الخميس الماضي عبدالرزاق الداهش رئيسا لهيئة دعم وتشجيع الصحافة.

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