المتوسط:

أفادَ مصدرٌ أمني، بـ تلقي بلاغ يُفيد ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻑ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺭﺟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﻜﻠﻲ، ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺪﺭﻳﺒﻲ، حيثُ أنَّ هذه المنطقة تقوم على تأمينها قوة الأمن العام والتمركزات الأمنية.

يُشار إلى أنَّ منطقة «الدريبي» هي منطقة سكنية تقع في العاصمة طرابلس وتتوسط غوط الشعال وبوابة الجبس والحي الصناعي والتبغ؛ وهي تحتوي علي أكثر من حي سكني مثل الشعبية والحي الإسلامي والفيلات (فيلات الدريبي) وقرية البوعيشي وقرية جامع البشتي والملاكي وغيرها.

The post مصدر أمني: بلاغ باختطاف عائلة «رجب الككلي» من منطقة الدريبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية