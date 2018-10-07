غويلة: المليشيات التى اختطفت العمراني هي من تتحكم بمؤسسات الدولة في طرابلس

ليبيا – أكد عضو هيئة علماء ليبيا التابعة لدار إفتاء المؤتمر العام عبد الباسط غويلة على أن ملف قضية مقتل “الشيخ” نادر العمراني مازال مفتوح بالنسبه لهم، معتبراً ان ليبيا تعاني من الفساد في القضاء وتحكم من وصفهم بـ”المليشيات” في المحاكم والشرطة ومؤسسات الدولة في طرابلس.

غويلة قال في تصريح أذيع على قناة “النبأ” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن من وصفهم بـ” المليشيات ” (قوات حكومة الوفاق) شاركت في خطف وقتل العمراني، لافتاً إلى أنهم الآن يتحكمون في المشهد العام بطرابلس.

وإستبعد أن يقوم أي قاضي أو مدعي عام بتحريك ملف مقتل العمراني في ظل الأوضاع الحالية لأن ذلك بحاجة لليبيا العدل ودولة المؤسسات التي تقوم بواجباتها حسب قوله.

واختتم حديثه قائلاً :” كيف ينامون الليل وهم قتلة الشيخ نادر لكن الله سينصر اولياءه الصالحين وسينتقمون من هؤلاء المجرمين الذين ما يزالون يتمتعون بالحصانة والاموال”.

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