وكيل وزارة تعليم الوفاق يتابع بداية العام الدراسي واحتياجاته من المعلمين

ليبيا – عقد اليوم الأحد اجتماعاً ضم وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة ومديرو إدارة الاحتياط العام والتعليم الأساسي ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وبمشاركة مراقب تعليم سبها وتاجوراء.

الإجتماع خصص وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لمتابعة تنسيق معلمي الاحتياط العام الذين تم تدريبهم في مجال اللغة الإنجليزية ووضع آلية تنسيبهم على المؤسسات التعليمية البالغ عددهم 2100 معلم.

وتم متابعة سد العجز في بعض التخصصات فيما يخص مرحلة التعليم الأساسي ووضع آلية تنسيق بين المركز العام وإدارتي الاحتياط العام والتعليم الأساسي ، كما تم مناقشة سير العملية التعليمية في كافة أنحاء البلاد من خلال التواصل مع مراقبات التعليم وكانت العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي.

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