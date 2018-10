أمين «وزراء الوفاق» يلتقي رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراته

المتوسط:

التقى أمين عام مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني الدكتور الطاهر أحمد عامر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراته الدكتور حسين بن احميده، وبحضور مدير مكتب دعم القرار وعدد من المستشارين وإدارة المتابعة بالديوان.

وناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل المنطقة، والعمل على تذليلها نظرا لأهمية المنطقة في دعم الاقتصاد الليبي.

وأكد الأمين عام مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني الدكتور الطاهر أحمد عامر على الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة وخاصة منطقة مصراته وضرورة العمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للدولة الليبية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراته الدكتور حسين بن احميده، أهمية المنطقة في توفير استثمارات ناجحة للدولة الليبية لتكون إحدى روافد الاقتصاد المحلي وفق التشريعات التي تنظم عمل المنطقة.

وطالب المختصين في مكتب دعم القرار بإعداد دراسة متكاملة حول المناطق الحرة وتجارة العبور.

