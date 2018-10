النائب الثاني بــ«الاستشاري»: التعديل الوزاري للرئاسي خادع

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، فوزي العقاب، اليوم الأحد، أن التعديل الوزاري في حكومة الوفاق الوطني بأنه خادع، واصفًا إياه بلعبة القبعة والأرنب للساحر.

وشدد العقاب، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أن أزمة الرئاسي لا تكمن في الحكومة سواء في هيكلتها وآلية أتخاذها القرار أو لأنها تعد عائقًا أمام إنهاء الانقسام السياسي، مشيرًا إلى أن الحكومة مسؤولة عن عجزها في القيام بمهامها وهي ليست مسؤولة عن الانقسام السياسي.

جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أعلن ، اليوم الأحد، عن تعديل وزاري في الحكومة ، شمل وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والهيئة العامة للشباب والرياضة.

