«البعثة الأممية» تدعم التعديل الوزاري بالــ«الوفاق»

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، عن دعمها الكامل للوزراء الجدد بحكومة الوفاق الوطني والذين كلّفهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتولي مهام وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية وهيئة الشباب والرياضة.

وقالت البعثة، في تغريدة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، إنها تدعم الوزراء الجدد لتنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، والسير قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والسعي لتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية.

جدير بالذكر أن السراج أصدر اليوم الأحد قرارا بتكليف فتحي علي باشاغا بمهام وزير الداخلية، وعلي العيساوي بمهام وزير الاقتصاد، وفرج بومطاري بمهام وزير المالية، وبشير القنطري رئيسا لهيئة الشباب والرياضة.

