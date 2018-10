نائب بــ«الاستشاري»: مقترح تشكيل الرئاسي لم يحول رسميًا إلى المجلس

أفاد عضو مجلس الدولة الاستشاري،عادل كرموس، اليوم الأحد، أن مقترح تشكيل المجلس الرئاسي لم يحول بشكل رسمي حتى الآن إلى المجلس.

وأوضح كرموس، في تصريحات صحافية،أن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أحال المقترح إلى أحد أعضاء مجلس الدولة عن طريق تطبيق المراسلة الفوري الواتسآب بهدف مناقشته.

وأشار كرموس، إلى أن أعضاء المجلس سيبدون اعتراضهم على الطريقة وكذلك على عملية المحاصصة، مما يجعل أمر مناقشته في جلسة الأربعاء المقبل صعب للغاية.

وأكد كرموس،أن المقترح هو استكمال لاتفاق الصخيرات وأنه يقضي باختيار نائب من كل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاثة إذ يتم تقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين ثم يصوت مجلس النواب على الرئيس والأعضاء ويكون للمجلس الرئاسي اختيار الحكومة

وأضاف كرموس، إلى أن أعضاء المجلس يرون أن يشكل المجلس والحكومة بناء على الكفاءات حتى إن كانت من إقليم واحد وذلك عن طريق قوائم يتم التصويت عليها من قبل البرلمان.

