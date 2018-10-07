موافقة للبدء بمشاريع الداخلية في شحات

نشرت بلدية شحات على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” قرار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لسنة2018 ، بشأن منح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بالتعاقد على عدد من المشاريع التابعة لوزارة الداخلية بالبلدية.

ونص القرار على اتخاذ ما يلزم للمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع المدرجة ببلدية شحات منها إنشاء مبنى الهجرة غير الشرعية، ومركز شرطة حي السلام بشحات، ومركز شرطة بسوسة، وصيانة مركز الشرطة بالفائدية، وإنشاء مبنى مديرية آمن بشحات، وذلك بقيمة تقارب 1.7 مليون دينار.

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تأتي من ضمن المشاريع التي أقرت خلال زيارة سابقة للجنة الوزارية للمختنقات الضرورية للبلديات لبلدية شحات.

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