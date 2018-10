أصيب مواطن سوداني، اليوم الأحد، برصاص عشوائي في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، فاديا البرغثي، في تصريحات صحافية، إن محمد عبدالله موسى (33 عامًا) سوداني الجنسية أصيب بطلق ناري في الوجه من الجهة اليسرى، مشيرة بأنه تلقى الإسعافات الأولية في مركز سبها الطبي.

وأكدت البرغثي، بأنه تم تحويل المصاب إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

The post إصابة سوداني برصاص عشوائي في مدينة سبها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية