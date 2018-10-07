بحث المشاكل والعراقيل التي تواجه المنطقة الحرة بمصراتة

بحث أمين عام مجلس الوزراء الدكتور ” الطاهر أحمد عامر”، خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الأحد مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراته الدكتور” حسين بن احميده”، وبحضور مدير مكتب دعم القرار وعدد من المستشارين وإدارة المتابعة بالديوان المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل المنطقة، والعمل على تذليلها نظرا لأهمية المنطقة في دعم الاقتصاد الليبي.

وأكد السيد الأمين على الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة وخاصة منطقة مصراته وضرورة العمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للدولة الليبية.

وأشاد ” بن احميده”، بأهمية المنطقة في توفير استثمارات ناجحة للدولة الليبية لتكون إحدى روافد الاقتصاد المحلي وفق التشريعات التي تنظم عمل المنطقة.

وقام ” بن احميده بتوجيه دعوة للسيد الأمين العام لزيارة المنطقة الحرة مصراته للاطلاع ميدانياً على المشاريع المنجزة، وبدوره رحب السيد الأمين بالدعوة وأكد على ضرورة إبراز نشاط المنطقة الحرة والتعريف بها عبر وسائل الإعلام، وطالب المختصين في مكتب دعم القرار بإعداد دراسة متكاملة حول المناطق الحرة وتجارة العبور.