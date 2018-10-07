بوابة افريقيا تنشر تشكيلة حكومة الوفاق الوزارية الجديدة بالكامل

كشف مصدر مطلع ومقرب من المجلس الرئاسي، عن مشاورات تجري داخل أروقة المجلس بشأن التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة الوفاق.

وأكد المصدر، لبوابة افريقيا الإخبارية، أنه تم الاتفاق داخل المجلس، على تكليف عبدالمجيد امليقطة وزيرا للشؤون الاجتماعية، وعلي الأوجلي للتعليم، والدكتور الطاهر البدوي للمصالحة الوطنية، وعبدالمجيد سيف النصر للحكم المحلي، والطاهر السني للخارجية، وسالم جحا للدفاع.

وكان المجلس الرئاسي قد أقال وزراء الداخلية، والمالية، والاقتصاد ورئيس هيئة الشباب والرياضة، الحاليين، وكلف بدلا منهم كل من، فتحي باش آغا بمهام وزير الداخلية، وعلي العيساوي بمهام وزير الاقتصاد والصناعة، وفرج عبد الرحمن بومطاري بمهام وزير المالية وبشير القنطري رئيسا لهيئة الشباب والرياضة.

وتأتي هذه التغييرات في الحكومة التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في إطار الأجندة التي تم الاتفاق بشأنها مع البعثة الدولية إلى ليبيا، والتي تقضي بفرض الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي في العاصمة طرابلس بحسب المصدر ذاته.

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