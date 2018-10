سلامة:200 ألف مقاتل بالتشكيلات المسلحة يتقاضون رواتب من الوفاق

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن وجود 200 ألف مقاتل فى التشكيلات العسكرية يأخذون أوامرهم من الميلشيات المسلحة ويتلقون رواتبهم من حكومة الوفاق الوطني منذ 5 أعوام.

وشدد سلامة، في تصريحات مرئية،اليوم الأحد، على ضرورة دخول الترتيبات الأمنية إلى مرحلة جديدة تقضى بفرز عناصر الميليشيات لمعرفة من يريد التحول للعمل فى الشرطة، ومن يريد العودة إلى الحياة المدنية، ومن يفضل مغادرة البلاد.

وفي سياق متصل، أشار سلامة، إلى أن هناك رغبة فى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن ؛ مضيفا بأن شروط تنظيمها أمنيا وتشريعيا غير متوفرة.

