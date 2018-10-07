سلامة: أشخاص مرتبطون بداعش دخلوا طرابلس

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من عودة الاقتتال إلى طرابلس، داعيا إلى سحب البساط من تحت الذين يريدون عودته.

وقال سلامة، لصحفية الحياة، إن العاصمة تعيش هدوءا نسبيا، مبينا أن هناك عددا من الأشخاص المعروفين بعلاقاتهم بالحركات الإرهابية، خصوصا داعش والقاعدة، دخلوا إلى العاصمة ويجب التنبه إلى وجودهم فيها، إضافة إلى وجود كميات من السلاح تسمح بإمكانية العودة إلى القتال.

ولفت سلامة إلى أن البعثة تعمل للدفع بلجنة الترتيبات الأمنية إلى تحقيق هدفين أساسيين، هما منع التشكيلات في طرابلس من التغول على مؤسسات الدولة، والمؤسسات السيادية، إلى جانب منع الأطراف المسلحة من خارج العاصمة من استخدام حجة هيمنة التشكيلات على الدولة، لكي تهاجم العاصمة مجددا.

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