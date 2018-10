وزير التعليم يطلع على انطلاقة العام الدراسي الجديد من جنزور

اطمأن وزير التعليم الدكتور”عثمان عبد الجليل” على عملية العودة المدرسية للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد من خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم الأحد، لعدد من المدارس بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي ببلديات طرابلس الكبرى، وذلك لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية، فقد حضر طابور الصباح، وتحية العلم، بمدرسة العريفي الشارف، وحث التلاميذ على الجد والاجتهاد والاهتمام بدروسهم أولاً بأول حتى تكلل مسيرتهم التعليمية بالنجاح كما اطمأن على استلام الكتب الدراسية.

وشملت الجولة مدرسة العريفي الشارف للتعليم الأساسي و مدرسة عبد المولى الدالي للتعليمالثانوي التابعتين لمراقبة التعليم ببلدية جنزور، و مدرسة غرناطة للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التعليم حي الأندلس. واطلع وزير التعليم خلال الجولة التي رافقه خلالها عضو المجلس الأعلى للدولة عن بلدية جنزور “علي السويح” ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بالوزارة الدكتور “محمد العتوق” ومدير مكتب التواصل والإعلام “رمضان الغضوي ” ومراقبا التعليم ببلديتي جنزور وحي الاندلس، اطلع على سير الدراسة بعدد من الفصول الدراسية وشارك في عملية توزيع الكتب المدرسية على الطلبة، واستمع لملاحظات عدد من المعلمين والمعلمات حول إجراءات الوزارة بشكل عام لاسيما فيما يخص برنامج تقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين والوعاء الزمني والاكتظاظ الطلابي والصعاب والعراقيل التي تواجههم. وأوضح وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” في تصريح لصفحة الوزارة بأن هذه الجولة تأتي للاطمئنان على سير الدراسة بهذه المدارس والوقوف على احتياجاتها الضرورية اللازمة خلال العام الدراسي الجديد، موضحاً بأن الدراسة بهذه البلديات شهدت إقبال وحضور كبير للطلبة والمعلمين في يومها الأول، مبيناً بأن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الإصلاحية والتنظيمية ضمن خطتها التنفيذية للعام الدراسي (2018 -2019)م والتي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية والمتمثلة في الاهتمام بالمعلم الذي يعتبر محور العملية التعليمية، ورفع كفايته وصقل مهاراته بما يضمن تحصيلا علميا جيدا لأبنائنا، وكذلك تخصيص ميزانية تشغيلية للمؤسسات التعليمية و توفير الكتاب المدرسي وكافة المستلزمات التعليمية. وأضاف أن هذا العام الدراسي سيكون عام المعلم وأن الوزارة عاكفة على متابعة ومعالجة كل الإجراءات المتعلقة بالمعلمين، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح في القطاع تتطلب وقتاً طويلاً للوصول إلى الأهداف المنشودة. ومن جانبها عبرت الطالبة “نور الهدى النعاس” طالبة بمرحلة الشهادة الثانوية بمدرسه عبد المولى الدالي بجنزور حول الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة قائلة: “إننا فخورون جداً كطلاب بكل الإجراءات التي تتخدها الوزارة لنهوض بمستوى العملية التعليمة في بلادنا ونرى أنها تصب في مصلحتنا وستعود علينا بالنفع وستضمن لنا مستقبلاً زاهراً”.

