اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن تكليف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني هروب للأمام ولا يخدم وحدة السلطة التنفيذية.

وأكد بن شرادة، في تصريحات صحافية، أمس الأحد،بأن وضع اللمسات الأخيرة من قبل مجلسي النواب والاستشاري لتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين، يكلف رئيس وزراء لتشكيل حكومة منفصلة عنه.

وقال بن شرادة ، أن السراج لن يتمكن تجاوز حدود حكومته التي حدودها طرابلس الكبرى فقط والتي لم تبسط سيطرتها على التراب الليبي بالكامل.

The post نائب بــ«الاستشاري»: التعديل الوزاري بالرئاسي يُعد هروب للأمام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية