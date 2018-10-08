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نائب بــ«الاستشاري»: التعديل الوزاري بالرئاسي يُعد هروب للأمام

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن تكليف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني هروب للأمام ولا يخدم وحدة السلطة التنفيذية.

وأكد بن شرادة، في تصريحات صحافية، أمس الأحد،بأن  وضع اللمسات الأخيرة من قبل مجلسي النواب والاستشاري لتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين، يكلف رئيس وزراء لتشكيل حكومة منفصلة عنه.

وقال بن شرادة ، أن السراج لن يتمكن تجاوز حدود حكومته التي حدودها طرابلس الكبرى فقط والتي لم تبسط سيطرتها على التراب الليبي بالكامل.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • قسما بالله كرهنا وجوهكم يا حثالة يا تيوس الفرقاطه. نحن لانريد وزراء تختارهم انت يا شاذ يا فاسد با سراج يا بغل. نحن نطالب بالقبض عليك و عليهم و تقديمكم للمحاكمه يا خونه يا عنلاء يا كلاب. أمامك ياذيوث يا سراج ثلات احتمالات اما ان تقتل زي اي ملب ضال او تسجن و تهرب لبلادك الاصليه. لعنة الله عليك يا تيس

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