«العبّار» يتفقد سير تنفيذ مشاريع رصف الطرق بالمدينة

في إطار متابعة المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة بنغازي التقى صباح اليوم الأحد عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار بالمدير التنفيذي وعدد من المهندسين بشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري وبحضور كلا من مسئول قطاع الإسكان والمرافق – بنغازي ومدير مكتب المشروعات بقطاع الإسكان والمرافق بنغازي ومدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بديوان بلدية بنغازي.

وذلك لمناقشة سير تنفيذ مشاريع رصف الطرق بالمدينة وسبل معالجة الصعوبات التي تعيق اعمال تنفيذها وكذلك تنفيذ فتح مسار ورصف امتداد شارع الكويت بمنطقة السرتى والرابط بين الطريق الدائري الرابع بالطريق الدائرى الخامس.

حيث “شدد” عميد بلدية بنغازي على ضرورة الإسراع فى إنجاز هذه الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية والتركيز على جودة العمل.

