أعلنت بلدية سرت، اجتماع عميد البلدية مختار المعداني مع عدد من أعضاء مجلس أعيان وحكماء سرت.

وأوضح الحساب الرسمي للبلدية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الاجتماع تناول مناقشة أسباب الخلاف الحاصل داخل المجلس البلدي.

وقرر الأعيان تشكيل لجنة تتولى التواصل مع عدد من أعضاء المجلس البلدي سرت؛ لبحث كيفية معالجة الخلافات داخل البيت السرتاوي.

