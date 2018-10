«سلامة» محذرًا من عودة الاقتتال: يوجد بطرابلس ١٥ مليون قطعة سلاح

المتوسط:

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من عودة الاقتتال إلى طرابلس، داعيا إلى سحب البساط من تحت الذين يريدون عودته.

وقال «سلامة»، في تصريحات لصحفية الحياة، إن «منذ عشرة أيام، تعيش العاصمة في حال هدوء نسبي»، لافتًا إلى أن هذا «الهدوء الحذر يرجع إلى عدد من الأسباب، منها أولاً دخول عدد من الأشخاص المعروفين بعلاقاتهم بحركات إرهابية، خصوصاً بداعش والقاعدة، إلى العاصمة».

وأوضح «سلامة»، أنه يجب التنبه إلى وجوده تلك العناصر الإرهابية في العاصمة، مضيفًا أن «هناك ربما ١٥ مليون قطعة سلاح بين أيدي الناس، وبالتالي، إمكانية العودة إلى القتال موجودة. وعلينا تحديداً، وهذا ما نعمل عليه، سحب البساط من تحت أرجل الذين يريدون أن يستمر القتال، من خلال وضع ترتيبات أمنية في العاصمة».

ولفت «سلامة» إلى أن البعثة تعمل للدفع بلجنة الترتيبات الأمنية إلى تحقيق هدفين أساسيين، هما منع التشكيلات في طرابلس من التغول على مؤسسات الدولة، والمؤسسات السيادية، إلى جانب منع الأطراف المسلحة من خارج العاصمة من استخدام حجة هيمنة التشكيلات على الدولة، لكي تهاجم العاصمة مجددا.

