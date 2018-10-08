40 نائب من المنطقة الغربية يعتبرون التعديل الوزاري بالوفاق مناورة سلبية تزيد من تأزم وضع البلاد

ليبيا – أصدر 40 عضواً من نواب المنطقة الغربية بياناً عقب إجتماعهم مساء الأحد بمدينة الزاوية أكدوا فيه حرصهم على ضرورة إنهاء حالة الانقسام بالبلاد وتوحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية ابتداء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة .

وفى البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه فقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع بالتأكيد على المضي قدماً في خطوات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيدها .

كما دعا البيان مجلس الدولة الإستشاري للإيفاء بتعهداته التي تضمنها بيانه الصادر مؤخراً حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ، وللتعاطي الإيجابي مع ما عرضه مجلس النواب من مبادرات بذات الخصوص وذلك انطلاقا من أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة ، وفقاً لنص البيان .

وطالب المجتمعون المجلس الرئاسي باحترام الاتفاق السياسي الذي أتى به لسدة الحكم، معتبرين ما يقوم به حاليا من خطوات لإعادة تكليف حكومة جديدة خارج الاتفاق السياسي هي مناورة سياسية لا مبرر لها ولا طائل إيجابي من وراءها ، ولن تزيد الوضع بالبلاد إلا تأزماً واستمراراً لحالة الانقسام القائم.

ويأتي هذا البيان عقب ساعات من تعديل وزاري مثير للجدل قام به رئيس الرئاسي فائز السراج وطال أربعة من وزاراته هي المالية والداخلية والاقتصاد والشباب والرياضة .

المرصد – متابعات

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