وصل إلى ميناء طرابلس البحري الخميس الماضي، محول كهربائي بكافة ملحقاته، والذي جرى صيانته بتركيا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 210 ميجا فولت أمبير.

وسيكون جاهزا للتركيب في أي وحدة إنتاجية بأحد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة في ليبيا، في حال تعرض أي محول لخلل فني لا قدر الله.

وفي هذا الصدد تتقدم الشركة العامة للكهرباء بوافر الشكر والتقدير لشركة ألجيك للطاقة التي تولت استكمال إجراءات إرسال المحول للشركة المصنعة وإعادته إلى ليبيا.

كما تتقدم بالشكر والتقدير إلى إدارة التصريح الجمركي الذين قاموا بإتمام كافة الإجراءات وتنزيله ونقله إلى الموقع، وإلى مهندسي الشركة الذين ساهموا وعاينوا وواكبوا حضور اختبارات ضمان سلامة تشغيل المحول وملحقاته.

The post وصُول محول كهربائي بقدرة «210» ميجا فولت أمبير قادمًا من تركيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا