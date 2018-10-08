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الذكرى الـ 50 لمدينة بنغازي الجامعية

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفلت مدينة بنغازي بمناسبة الذكرى الخمسين لوضع حجر أساس المدينة الجامعية في السادس من أكتوبر عام 1968 أثناء حكم المملكة الليبية

وكرمت الجامعة عددا من الذين ساهموا في تأسيسها وبنائها، إضافة إلى استعراض الخطوات التنفيذية التي من شأنها إعادة إعمار الجامعة كما كانت عليه قبل الحرب على الإرهاب في المدينة

وشهد الحفل حضور نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبد السلام محمد البدري، ووزير التعليم في الحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم بومريز، إضافة إلى عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، و رئيس جامعة بنغازي مصطفى الفاخري، وعدد من أساتذة الجامعة والمهتمين

وكان الشاعر السنوسي راشد الزبير حاضرا، حيث ألقى قصيدة يعتز ويفتخر بالصرح التعليمي والحرم الجامعي الكبير، ليطرب المحبين والمتفائلين بمستقبل أفضل للجامعة وطلابها والعاملين فيها

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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