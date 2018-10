«الإصلاح والتأهيل بقرنادة» تناقش أبرز مشاكل المؤسسة وسبل حلها

المتوسط:

أعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بقرنادة، مناقشة مشاكل والصعوبات والامكانيات التي تواجه المؤسسة وسبل حلها خلال زيارة وكيل شؤون الشرطة القضائية الدكتور عبد اللطيف بوهدمة.

وأوضح الحساب الرسمي مؤسسة الإصلاح والتأهيل بقرنادة، عبر فيس بوك، أن خلال اللقاء تم الاتفاق على تفعيل دورة للمجندين التابعين للجهاز لرفع من مستوى الأعضاء.

شارك في الاجتماع كل من؛ الرائد أسامة بلعز، مدير مؤسسة قرنادة، والرائد خالد جمعه، رئيس وحدة شئون النزلاء، وملازم أول، باسط اقويدر رئيس التحري والقبض والتحقيق والنظام بالمؤسسة، ومعاون رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، والرائد عبد العظيم، رئيس مكتب درنة، والرائد عبدالمنعم عبدالخالق، رئيس مكتب شحات.

