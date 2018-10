«مواصلات المؤقتة» تعقد اجتماعها الموسع الثاني بمطار بنينا الدولي

المتوسط:

أعلنت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة، انعقاد الإجتماع الموسع الثاني أمس الأحد بمطار بنينا الدولي.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للمواصلات، عبر فيس بوك، أنه تم خلال الاجتماع النقاش حول وضع آلية واضحة لتحديد المهام وترتيب العمل داخل المطار من النواحي الأمنية والإدارية ووضع الحلول الجذرية لكل الإختراقات والمشاكل الحاصلة فيه.

كما تم خلال الاجتماع القيام بجولة ميدانية في المطار وزيارة جميع المنافذ فيه والنظر عن قرب لسير العمل داخله ، ووضع خطة أمنية جديدة لتسيير العمل داخل المطار من كل النواحي الأمنية وتحديد المهام لتنظيم العمل والحد من جميع هذه الخروقات .

شارك في الحضور؛ رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس اللجنة المشكلّة من القيادة العامة، العميد عطية المبروك عطية، ومدير عام مصلحة الطيران المدني، عبدالحميد البرعصي، رئيس مصلحة المطارات، امحمد الاطرش، وآدم سعيد بولطيعة، مدير إدارة التخطيط بمصلحة المطارات، مدير مطار بنينا الدولي، عبدالله الشافعي.

