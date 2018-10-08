استقالة رئيس الشرطة الدولية عقب اعتقاله للتحقيق معه في بيجين

ليون 08 أكتوبر 2018 ( وال ) – أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية ” الإنتربول” استقالة رئيسها الصيني مينغ هونغوي عقب كشف بيجين عن أنه لديها ويخضع للتحقيق للاشتباه بارتكابه أنشطة جنائية.

وقالت منظمة الشرطة الدولية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد في بيان لها على صفحتها تويتر “تلقت المنظمة اليوم الموافق 07 أكتوبر 2018، في مقر أمانتها العامة في ليون بفرنسا، استقالة من السيد مينغ هونغوي من منصب الرئيس؛ وهي استقالة نافذة بصورة فورية”.

ويعد هذا البيان هو أول رد فعل من الصين على تقارير اختفاء مينغ التي نُشرت في فرنسا.( وال – ليون ) س ع

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