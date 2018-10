«مواصلات الوفاق» تحدد ساعات تشغيل مطار معيتيقة الدولي

المتوسط:

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، تحديد ساعات تشغيل مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح الحساب الرسمي، لمصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات، عبر فيس بوك، أن «ساعات تشغيل المطار أمام حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي سيكون من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر».

ووفقًا لهذا القرار سيتم إيقاف الحركة الجوية في مطار معيتيقة الدولي من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الساعة السابعة صباحا، ويجب على جميع شركات الطيران العاملة في ليبيا، إعادة تعديل رحلاتهم من جديد، حيث ستكون جميع الرحلات من وإلى معيتيقة متوقفة خلال هذا الوقت.

