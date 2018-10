وصول محول كهربائي بقدرة «210» ميجا فولت بعد صيانته في تركيا

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، وصول محول كهربائي بكافة ملحقاته، بقدرة إنتاجية تصل إلى 210 ميجا فولت أمبير، إلى ميناء طرابلس البحري، بعد إجراء صيانة له في تركيا.

وأوضح الحساب الرسمي للعامة للكهرباء، أن المحول سيكون جاهز للتركيب في أي وحدة إنتاجية بأحد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية العاملة في ليبيا، في حال تعرض أي محول لخلل فني.

ووجهت الشركة العامة للكهرباء الشكر والتقدير لشركة ألجيك للطاقة التي تولت استكمال إجراءات إرسال المحول للشركة المصنعة وإعادته إلى ليبيا.

