وزير «تعليم الوفاق» يناقش آلية تنسيب طلاب الثانوية بالجامعات

ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، مع وكلاء الشؤون العلمية والمسجلين العامين بالجامعات العامة وعدد من المسؤولين بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني كيفية قبول الطلبة حملت الشهادات الثانوية لهذا العام.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة التعليم الليبية، عبر فيس بوك، أن المجتمعون درسوا امكانية توجيه الطلبة حسب معدلاتهم في المواد التخصصية.

من جانبه، أوضح وزير التعليم في سياق كلمته خلال الاجتماع، بأن مراعاة ميول الطالب مهم جدا بالنسبة للوزارة عند عملية تنسيبه لاستكمال دراسته الجامعية، مؤكدا بأن هذا ما ستعمل عليه الوزارة من خلال وضعها لمعايير التنسيب الجديدة.

وأوضح أن العملية ستتم طبقا للخطوات التالية: – إعادة تقسيم المواد الدراسية الى ثلاثة شعب؛ علوم طبية، وعلوم هندسية، وعلوم إنسانية، و-سيتم إعادة ترتيب الطلبة بحسب معدلات نجاحهم في الشعب الثلاث من الأعلى الى الأقل – مقارنة الطلبة المتقدمين لمختلف الكليات مع ترتيب الطلبة بحسب معدلات نجاحهم في كل شعبة من الأعلى الى الأقل وذلك بحسب طبيعة وتخصص كل كلية.

وأشار «عبد الجليل» إلى أنه على هذا الأساس سيتم قبول الطلبة المتقدمين بكل كلية من المتحصلين على أعلى نسبة نجاح في المواد الخاصة بطبيعة هذه الكلية أو تلك وذلك حسب القدرة الاستيعابية لكل كلية.

ومن جهته أكد وكيل الشؤون العلمية بجامعة صبراتة، فوزي أبو سنينة بأنه تم اﻻتفاق خلال الاجتماع على أن لكل الطلبة الحق في التسجيل في أي كلية دون النظر إلى معايير النسب المتحصلين عليها، لافتا إلى أن قبولهم سيتم بناء على درجاتهم المتحصلين عليها في المواد المؤهله لقبولهم بالتخصصات التي تناسب وهذه المواد.

وأشار وكيل الشؤون العلمية بجامعة الزنتان، احنين المعاوي، بأن الوزارة هذا العام وضعت آلية جديدة تختلف عن السنوات السابقة ﻻنصاف الطلبة باحتساب معدل المواد ذات العلاقة بالتخصصات والاعتماد على هذا المعدل وليس المعدل العام في علمية تنسيب الطلبة بالكليات مبينا بأنه سيتم خلال اليومين القادمين إطلاق منظومة التسجيل المبدئي من خلالها يحدد الطلبة رغباتهم في ثلاث كليات.

