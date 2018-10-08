من هو باشاغا مرشح وزارة الداخلية بحكومة الوفاق؟

فتحي علي عبدالسلام باشاغا.

تخرج من الكلية الجوية مصراتة في 1984.

انضم إلى سلاح الجو الليبي وعمل به إلى سنة 1993م.

عمل بالتجارة عقب استقالته من سلاح الجو.

في 2011 التحق بالمجلس العسكري كرئيس لقسم المعلومات والإحداثيات.

ثم ناطقا باسم المجلس العسكري لمصراتة.

وانضم إلى اللجنة الاستشارية في هيئة المصالحة الوطنية.

عمل كعضو بمجلس الشورى مصراتة في 2012.

يعد أحد داعمي عمليات فجر ليبيا ومشارك بها.

ترشح عام 2013 لمنصب وزارة الدفاع.

انتخب لعضوية مجلس النواب عن مدينة مصراتة 2014.

قرر مقاطعة مجلس النواب ضمن مجموعة من نواب مصراتة.

رشح في 2015 لرئاسة مجلس الدفاع والأمن القومي بحكومة الوفاق واعتذار عن قبول المنصب.

في 2016 شارك في لجنة الحوار السياسي عن مجلس النواب.

في أكتوبر 2018 قررت حكومة الوفاق تكليفه بمهام وزير الداخلية.

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