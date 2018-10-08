معزب يكشف عن الرؤية الأقرب للتوافق داخل الإستشاري حول تشكيل حكومة وفاق جديدة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب الأحد إن الرؤية الأقرب للتوافق بين أعضاء مجلس الدولة تتضمن تكوين قوائم مشتركة كل قائمة تضم ثلاثة أعضاء.

معزب أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية أن القائمة تتكون وبحد أقصى 6 قوائم بحيث تحصل كل قائمة على 30 تزكية من مجلس النواب ثم يختار مجلس الدولة قائمتين منهم ويختار مجلس النواب من بينهما واحدة.

وأضاف عضو مجلس الدولة بأن تعطى الحقوق للأعضاء المختارين بنفس الدرجة ولكل منهم حق الفيتو ولهم نفس الصلاحيات ويمكن أن يتوافقوا فيما بينهم على رئيس ونائبين أو يبقوا على المجلس بشكله المُقر.

المرصد – متابعات

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