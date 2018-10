رئيس «العامة للثقافة» يزور مبنى الهيئة في سرت

المتوسط:

قام حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة للثقافة، بزيارة مقر الهيئة العامة للثقافة وإذاعات مكتب الثقافة سرت، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العلمي «الإعلام ومعالجة الأزمات المحلية والعربية بمنظور أكاديمي ومهني»، والذي ينظمه مركز الإعلام الجديد بلدية سرت.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة العامة للثقافة، عبر فيس بوك، أن رئيس الهيئة استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن عمل المكتب والإذاعات التابعة له.

وأشاد «أونيس» بمستوى العمل والبرامج التي يقدمها المكتب للمجتمع المحلي، مؤكدا على أهمية دور مكاتب الثقافة في النهوض بالثقافة، كما أثني على جهود مدير وموظفي المكتب المبذولة من أجل تعزيز العمل الثقافي بالمدينة.

من جانبه، أعرب علاء فكرون، مدير مكتب الثقافة سرت، عن سعادته لزيارة رئيس الهيئة إلى مدينة سرت، وحرصه على تفقد المنشآت الثقافية، مشيداً بدوره في دعم قطاع الثقافة بالمدينة.

