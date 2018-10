المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي فرع طرابلس، متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية الصادرة من وزارة الداخلية بشأن استثبات الأمن داخل العاصمة طرابلس وضبط المخالفين والحد من الجريمة قبل وقوعها بالتنسيق مع قسم النجدة التابع لمديرية أمن طرابلس وكذلك قسم المرور.

وأوضح الحساب الرسمي للإدارة العامة للأمن المركزي فرع طرابلس، عبر فيس بوك، أنه تمت متابعة سير عمل دوريات السرايا الأمنية التابعة لفرع الإدارة بطرابلس، والتي كانت متواجدة بكل الإشارات الضوئية والمفترقات من أجل تسهيل حركة المرور للمواطنين.

وتقدم الأمن المركزي بالشكر للسرية الأمنية الثانية العاملة لهذا اليوم من ضباط، وضباط صف، وأفراد على المجهودات التي تبذل من أجل راحة المواطنين.

The post الأمن المركزي بطرابلس يتابع تنفيذ الترتيبات الأمنية لضبط المخالفين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية