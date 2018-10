العصابات التشادية تخطف 6 مواطنين

اختطف ستة مواطنين في طريق الفقهاء الواقعة بين سوكنة وسمنو في بلدية الجفرة، وآخر الأنباء تتحدث عن مسؤولية العصابات التشادية عن هذه الحادثة

المواطنون هم: إسماعيل مفتاح ساسي، ومحمد بن حميد ساسي، وأحمد محمد يحي، وعبد الحكيم محمد يحي، واعجيلي صالح زيدان، ومحمد إبراهيم زيدان. المصادر تؤكد أن بينهم إخوة، وأغلبهم لا يتبعون بعضهم وخطفوا في ظروف منفصلة

طريق الفقهاء إضافة إلى الطريق الواصل بين سبها والجفرة، تعتبر من أخطر الأماكن في ليبيا اليوم، حيث تنشط فيها عمليات الخطف والحرابة والاستيقافات غير المشروعة للمارة ونهب سيارتهم وأموالهم، وخطفهم وابتزاز أسرهم بفدية من أجل إطلاق سراحهم، وفي غالب الأحيان يُقتلون حتى مع دفع الفدية

