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برلماني: المجلس الأعلى الليبي يعقد الاثنين جلسة تشاورية لتنفيذ آلية اختيار مجلس رئاسي جديد

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

طرابلس — سبوتنيك. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن “طيلة الفترة السابقة كانت هناك اجتماعات غير رسمية بين أعضاء مجلس الدولة بطرابلس ومجلس النواب الليبي في طبرق”، مشيرا إلى أن “الاجتماعات بيننا وصلت إلى اتفاق على آلية أختيار مجلس رئاسي جديد يوحد الدولة الليبية”.

وأضاف أن “المجلس الأعلى للدولة سيعقد غدا الاثنين جلسة تشاورية والأربعاء جلسة رسمية لمناقشة المقترح المقدم من مجلس النواب بطبرق والاتجاه سوف يذهب إلى الموافقة على المقترح”.

وكان عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قال إن أمس الأحد إن مقترح تشكيل المجلس الرئاسي لم يحول بشكل رسمي حتى الآن لمجلس الدولة.

وأضاف كرموس في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك” إن النائب عبد السلام نصية، حوله إلى أحد أعضاء مجلس الدولة عن طريق تطبيق المراسلة الفوري “الواتسآب” من أجل مناقشته، إلا أن معظم أعضاء المجلس سيعترضون على الطريقة، وقد لا يتم مناقشته خلال جلسة الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وتجدر الإشارة إلى أن مقترح اللجنة الأممية الموحد الذي ينص على أن يتولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الجديد مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن تكون قيادة الجيش تحت هذه السلطة المدنية، يعد أهم العقبات في عملية التسوية، خاصة وأن عقيلة صالح وعدد من أعضاء البرلمان، متمسكون بوجود المشير خليفة حفتر قائدا للجيش، وهو ما يقابل باعتراضات من بعض الأطراف في طرابلس.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • درقوا وجوهكم علينا يا. حيوانات يا خونه يا فروخ الحريم يا مخانب. ليبيا فيها ناس محترمين و وطنيين و يخشون الله و من عائلات محترمه مشر كمشة مرتزقه صياع و مخانب زيكم الله يلعنكم و يلعن اصلكم يا خنازير الفرقاطه يا اولاد الكلب

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